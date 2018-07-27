Кладбища Ленинградской области теперь снимают квадрокоптеры

В соцсети уже есть первый ролик со съемками Пундоловского кладбища.

Ассоциация ритуальных организаций Ленинградской области "Про жизнь" запустила проект по визуализации кладбищ. Об этом они сообщают в своей группе Вконтакте.

Сделать информацию доступнее и нагляднее одна из наших ключевых задач. Впереди большая работа, которую мы надеемся выполнить вместе с неравнодушными жителями области. Организаторы

Поэтому они просят тех, у кого есть квадрокоптеры для съемок, откликнуться. В группе они уже опубликовали первое видео, на котором показано кладбище во Всеволожском районе.

Согласно данным на сайте "Про жизнь" в Ленобласти насчитывается более 400 кладбищ.

Видео: Про жизнь/ ВК