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nastya960
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Кладбища Ленинградской области теперь снимают квадрокоптеры

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В соцсети уже есть первый ролик со съемками Пундоловского кладбища.

Ассоциация ритуальных организаций Ленинградской области "Про жизнь" запустила проект по визуализации кладбищ. Об этом они сообщают в своей группе Вконтакте.

Сделать информацию доступнее и нагляднее одна из наших ключевых задач. Впереди большая работа, которую мы надеемся выполнить вместе с неравнодушными жителями области.

Организаторы

Поэтому они просят тех, у кого есть квадрокоптеры для съемок, откликнуться. В группе они уже опубликовали первое видео, на котором показано кладбище во Всеволожском районе.

Согласно данным на сайте "Про жизнь" в Ленобласти насчитывается более 400 кладбищ. 

Видео: Про жизнь/ ВК

Теги: кладбище , ленобласть , погост , про жизнь
Категории: Лента новостей

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