Кладбища Ленинградской области теперь снимают квадрокоптеры

Ассоциация ритуальных организаций Ленинградской области "Про жизнь" запустила проект по визуализации кладбищ. Об этом они сообщают в своей группе Вконтакте.
Сделать информацию доступнее и нагляднее одна из наших ключевых задач. Впереди большая работа, которую мы надеемся выполнить вместе с неравнодушными жителями области.
Организаторы
Поэтому они просят тех, у кого есть квадрокоптеры для съемок, откликнуться. В группе они уже опубликовали первое видео, на котором показано кладбище во Всеволожском районе.
Согласно данным на сайте "Про жизнь" в Ленобласти насчитывается более 400 кладбищ.
Видео: Про жизнь/ ВК