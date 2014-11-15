В Курской области самодельный обогреватель для кошек спровоцировал пожар

Жильцы хотели помочь согреться пяти кошкам.

На территории Курской области самодельный обогреватель для кошек спровоцировал возгорание в жилом здании. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Специалисты пояснили, что пожар начался в Щигровском районе в селе 2-е Мелехино. Устранить воспламенение пожарным удалось уже спустя десять минут. Однако огонь успел повредить крышу и навес помещения. В общей сложности объект пострадал на 16 квадратных метрах. В настоящее время сведения о том, выжили ли питомцы не предоставляются. Известно, что хозяева имели пять кошек.

Предположительно причиной пожара стала эксплуатация самодельного электрического обогревателя, который использовался для обогрева домашних кошек. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Самих жильцов во время пожара дома не было. Обгоревшее здание они увидели по возвращении.

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Фото и видео: ГУ МЧС России