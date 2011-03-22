В Курской области мужчина заехал в супермаркет на лошади

Полицейским он объяснил, что его лошадь захотела хлеба, поэтому он заехал на ней в магазин. Он захотел, чтобы конь сам выбрал товар.

Житель Курской области въехал в супермаркет на лошади. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Курчатовскому району, мужчину сразу задержали.

Об инциденте стало известно 29 ноября. Сообщение о нарушителе поступило от руководителя сетевого магазина в посёлке Карла Либкнехта. Он рассказал, что у него в торговом зале верхом на лошади разъезжает мужчина. Когда приехали сотрудники полиции, всадник был возле магазина. Он скакал вокруг магазина и размахивал предметом, похожим на шашку. Мужчина отказался от освидетельствования, но полицейским показалось, что он был пьян. Его попросили спешится, но всадник начал оказывать сопротивление. Его доставили в отдел полиции для установления личности.

Мужчина объяснил, что его лошадь захотела хлеба, поэтому он заехал на ней в магазин. Он захотел, чтобы конь сам выбрал товар.

Ранее мы сообщили, что жители Архангельской области опасаются за свою жизнь из-за стаи волков.

Видео: МВД МЕДИА