В Курске выявили первых 3х заболевших коронавирусом

Среди заболевших COVID-19 8-месячный малыш.

Вслед за другими регионами "сдалась" коронавирусу и Курская область. На сегодня 31 марта в регионе зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом COVID-19.

Региональное издание "Курск Известия" сообщает, что в инфекционной больнице на данный момент находится 8 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сегодня стали известны результаты анализов 3х человек, которые подтвердили наличие COVID-19 в организме пациентов.

Один из 3х пациентов 20 марта вернулся из Московского региона, у него легкие симптомы ОРВИ. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительные. Еще двое с лабораторно подтвержденным анализом - это семья с ребенком 8 месяцев, которые недавно вернулись из-за границы. Их состояние не уточняется.

Все контакты инфицированных выявлены. У них взяты анализы, эти люди находятся в изоляции под медицинским контролем.

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