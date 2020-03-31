В Магадане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Заболевшая женщина недавно вернулась из Москвы.

В Магадане выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

РИА Новости сообщает, что в Магадане подтвердился первый случай коронавируса в регионе. Инфицированная 50-летняя женщина недавно вернулась из Москвы. Все, в том числе и медики, с которыми она контактировала, изолированы и отправлены на карантин. Женщина находится в стационаре, ее состояние удовлетворительное.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов ввел в регионе жесткий карантин. Там ограничивается свобода передвижения жителей и налагает обязанности 14-дневного карантина для любого приезжающего на Колыму.

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