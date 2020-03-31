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В Магадане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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Заболевшая женщина недавно вернулась из Москвы.

В Магадане выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

РИА Новости сообщает, что в Магадане подтвердился первый случай коронавируса в регионе. Инфицированная 50-летняя женщина недавно вернулась из Москвы. Все, в том числе и медики, с которыми она контактировала, изолированы и отправлены на карантин. Женщина находится в стационаре, ее состояние удовлетворительное.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов ввел в регионе жесткий карантин. Там ограничивается свобода передвижения жителей и налагает обязанности 14-дневного карантина для любого приезжающего на Колыму. 

Сегодня ранее: В Бурятии из 19 больных с коронавирусом 5 человек в реанимации

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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