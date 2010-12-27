В Курортном районе разыскивают педофила, напавшего на семилетнюю девочку

В Петербурге начато расследование в отношении немолодого педофила, насиловавшего первоклассницу.

В Курортном районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы пытаются определить местонахождение педофила. По данным полиции, местный житель более полугода насиловал семилетнюю девочку.

Инцидент произошел вечером 4 апреля. В отделение пришла 59-летняя мать пострадавшей. Она рассказала, что узнала о вопиющем случае сексуального насилия над ребенком. По ее сведениям, преступник с июня 2017 года вступал в интимную близость с внучкой заявительницы.

Известно, что сейчас злоумышленнику 48 лет. Дело расследуют оперативники. Возбуждено уголовное дело.

