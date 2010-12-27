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В Курортном районе разыскивают педофила, напавшего на семилетнюю девочку
Сегодня, 9:17
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lesjasap
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В Курортном районе разыскивают педофила, напавшего на семилетнюю девочку

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В Петербурге начато расследование в отношении немолодого педофила, насиловавшего первоклассницу.

В Курортном районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы пытаются определить местонахождение педофила. По данным полиции, местный житель более полугода насиловал семилетнюю девочку. 

Инцидент произошел вечером 4 апреля. В отделение пришла 59-летняя мать пострадавшей. Она рассказала, что узнала о вопиющем случае сексуального насилия над ребенком. По ее сведениям, преступник с июня 2017 года вступал в интимную близость с внучкой заявительницы.

Известно, что сейчас злоумышленнику 48 лет. Дело расследуют оперативники. Возбуждено уголовное дело.
 

Теги: изнасилование , курортный район , педофил , педофилия , розыск , школьница
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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