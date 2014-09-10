В Курортном районе простились с 45-летним военнослужащим, погибшим на Украине

Его наградили орденом Мужества посмертно.

Житель Зеленогорска погиб во время специальной военной операции на Украине. 2 августа похороны Алексея Алексеева прошли в Курортном районе. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Военнослужащему было 45 лет. Командование бригады, в составе которой служил Алексей Алексеев, представили к награждению орденом Мужества посмертно.

Обстоятельства смерти не сообщаются.

Соболезнования родным и близким погибшего выразили губернатор Петербурга Александр Беглов, глава администрации Курортного района Александр Забайкин, депутат ЗакСа Александр Ходосок. Piter.tv также выражает свои соболезнования.

Фото: ВКонтакте / Курортный район Санкт-Петербурга