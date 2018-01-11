В Курортном районе появится экстрим-парк

В Курортном районе подошел к концу первый этап строительства экстрим-парка. Площадка для спортсменов появится около пляжа Северный. В этом месте появилась велотрасса для скейтеров и владельцев велосипедов. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".
По мнению главы Петербургского парламента Александра Бельского, пространство будут посещать как профессиональные спортсмены, так и простые любители. Место станет новой точкой притяжения молодежи.
На втором этапе территорию благоустроят. Здесь сделают футбольное поле и волейбольные площадки, откроют пешеходные маршруты.
Ранее на Piter.tv: в бульваре на Смоленской набережной установили беседку и спортивную площадку.
Фото: Pexels
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