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В Курортном районе появится экстрим-парк
Сегодня, 12:59
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В Курортном районе появится экстрим-парк

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Здесь сделают футбольное поле и волейбольные площади, откроют пешеходные маршруты.

В Курортном районе подошел к концу первый этап  строительства экстрим-парка. Площадка для спортсменов появится около пляжа Северный.  В этом месте появилась велотрасса для скейтеров и владельцев велосипедов. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

По мнению главы Петербургского парламента Александра Бельского, пространство будут посещать как профессиональные спортсмены, так и простые любители. Место станет новой точкой притяжения молодежи. 

На втором этапе территорию благоустроят. Здесь сделают футбольное поле и волейбольные площадки, откроют пешеходные маршруты.

Ранее на Piter.tv: в бульваре на Смоленской набережной установили беседку и спортивную площадку.

Фото: Pexels

Теги: пляж северный, строительство, экстрим-парк
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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