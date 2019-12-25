В Курортном районе горожане будут пить воду из подземных источников

На сегодняшний день строительство завершено, водопроводная станция перешла в режим испытаний оборудования. Предстоят пуско-наладочные работы и тестирование системы очистки воды.

В субботу, 21 августа, губернатор Петербурга проверил готовность к запуску водопроводных очистных сооружений "Дюны". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На сегодняшний день строительство завершено, водопроводная станция перешла в режим испытаний оборудования. Предстоят пуско-наладочные работы и тестирование системы очистки воды.

Во время строительства специалисты "Водоканала" проложили 41 километр трубопроводов, построили насосную станцию, блоки очистки воды, пробурили 7 артезианских скважин. Была создана уникальная система водоподготовки: вода из подземных источников будет проходить двухступенчатую очистку и обеззараживаться ультрафиолетом.

По словам Беглова, жители и государственные учреждения будут получать воду из подземных источников.

С вводом в эксплуатацию объектов водоснабжения жители северной части Сестрорецка и поселков Горская, Лисий Нос, Александровская, Белоостров, Солнечное, Репино, будут получать качественную питьевую воду из местных подземных источников. Также будет создан резерв мощностей для развития поселков, подключения новых абонентов. Этот проект ГУП "Водоканал" реализует на средства городского бюджета, - сказал Александр Беглов.

Ранее на выходных в Петербурге будут дежурить 35 аварийных бригад "Водоканала".

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