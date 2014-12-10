  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На выходных в Петербурге будут дежурить 35 аварийных бригад "Водоканала"
Сегодня, 17:19
114
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На выходных в Петербурге будут дежурить 35 аварийных бригад "Водоканала"

0 0

Выходные будут дождливыми.

В выходные, 21 и 22 августа, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городе будут дежурить 35 аварийных бригад "Водоканала".

Специалисты будут проводить мониторинг наиболее "уязвимых" для подтоплений мест. К таким относятся перекресток Парашютной и Репищева, Испытателей и Уточкина, проспект Королева, Привокзальная площадь в Ломоносове. Там будут проверять состояние ливневых канализаций. В них не должно быть посторонних предметов. 

Чтобы принять максимальный объем воды, специалисты "Водоканала" понизят уровень стоков в тоннельных коллекторах и запустят дополнительные насосы на очистных сооружениях.

В ближайшие три часа 20-го августа в Петербурге ожидаются грозы.

Фото: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: водоканал, подтопления
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии