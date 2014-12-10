На выходных в Петербурге будут дежурить 35 аварийных бригад "Водоканала"

В выходные, 21 и 22 августа, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городе будут дежурить 35 аварийных бригад "Водоканала".
Специалисты будут проводить мониторинг наиболее "уязвимых" для подтоплений мест. К таким относятся перекресток Парашютной и Репищева, Испытателей и Уточкина, проспект Королева, Привокзальная площадь в Ломоносове. Там будут проверять состояние ливневых канализаций. В них не должно быть посторонних предметов.
Чтобы принять максимальный объем воды, специалисты "Водоканала" понизят уровень стоков в тоннельных коллекторах и запустят дополнительные насосы на очистных сооружениях.
В ближайшие три часа 20-го августа в Петербурге ожидаются грозы.
Фото: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга
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