На выходных в Петербурге будут дежурить 35 аварийных бригад "Водоканала"

Выходные будут дождливыми.

В выходные, 21 и 22 августа, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городе будут дежурить 35 аварийных бригад "Водоканала".

Специалисты будут проводить мониторинг наиболее "уязвимых" для подтоплений мест. К таким относятся перекресток Парашютной и Репищева, Испытателей и Уточкина, проспект Королева, Привокзальная площадь в Ломоносове. Там будут проверять состояние ливневых канализаций. В них не должно быть посторонних предметов.

Чтобы принять максимальный объем воды, специалисты "Водоканала" понизят уровень стоков в тоннельных коллекторах и запустят дополнительные насосы на очистных сооружениях.

В ближайшие три часа 20-го августа в Петербурге ожидаются грозы.

Фото: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга