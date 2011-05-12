В Курортном районе Петербурга планируют оборудовать парковки вдоль пляжей

Вдоль Приморского шоссе хотят создать новые парковочные зоны для автомобилистов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга рассматривается проект по организации дополнительных парковочных мест рядом с пляжами. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Бельского, он обратился к вице-губернатору Кириллу Полякову с предложением сформировать рабочую группу. Ее задача — распределить парковочные зоны вдоль Приморского шоссе, чтобы разгрузить Солнечное и исключить стихийные стоянки в природоохранной зоне.

Спикер ЗакСа отметил, что отсутствие оборудованных парковок провоцирует водителей оставлять машины прямо на песке, а также разводить костры у автомобилей.

Параллельно городские власти обсуждают развитие пляжной инфраструктуры. Среди идей — создание бассейнов по примеру московских проектов.

Ранее Смольный оставил нормы парковок в новостройках без изменений.

Фото: Piter.TV