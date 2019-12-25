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В Курортном районе "Фиат Дукато" сбил пешехода на переходе
Сегодня, 13:51
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В Курортном районе "Фиат Дукато" сбил пешехода на переходе

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За жизнь мужчины борются врачи.

Днем в субботу, 26 сентября, в районе поселка Серово в Курортном районе Петербурга произошла авария с пострадавшим. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло около полудня.

У дома №640 по Приморскому шоссе в зоне нерегулируемого пешеходного перехода автомобиль "Фиат Дукато" с 62-летним водителем за рулем наехал на пешехода на вид 45 лет.

В результате ДТП пострадавшему нанесен тяжёлый вред здоровью. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личность пострадавшего.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, курортный район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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