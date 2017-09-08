В Кургане девушка прокатилась на крыше автомобиля

Курганские жители устроили экстремальную поездку по городу.

Жителю Кургана удалось заснять видео, на котором отчетливо видно, как молодая девушка необычным способом прокатилась на автомобиле. Женщина залезла на крышу иномарки и проехалась сверху на крыше машины.

Этот случай произошел вечером 7 сентября, около восьми часов на улице Радионова. На ролике видно, как девушка чуть не падает с крыши автомобиля, но ее друзья только прибавляют газу и едут быстрее. Затем машина скрылась из поля зрения очевидца.

Правоохранительные органы по региону заметили, что они проводят расследование по данному происшествию. По мнению специалистов, водитель совершил грубое правонарушение и подвергнул опасности жизнь пассажирки.

Видео: YouTube/KURGANru