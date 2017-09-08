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В Кургане девушка прокатилась на крыше автомобиля

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Курганские жители устроили экстремальную поездку по городу.

Жителю Кургана удалось заснять видео, на котором отчетливо видно, как молодая девушка необычным способом прокатилась на автомобиле. Женщина залезла на крышу иномарки и проехалась сверху на крыше машины. 
 
Этот случай произошел вечером 7 сентября, около восьми часов на улице Радионова. На ролике видно, как девушка чуть не падает с крыши автомобиля, но ее друзья только прибавляют газу и едут быстрее. Затем машина скрылась из поля зрения очевидца. 
 
Правоохранительные органы по региону заметили, что они проводят расследование по данному происшествию. По мнению специалистов, водитель совершил грубое правонарушение и подвергнул опасности жизнь пассажирки. 
 
Видео: YouTube/KURGANru
Теги: иномарка , курган , пьяные выходки
Категории: Новости России

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