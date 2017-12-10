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В Курбе, Шархиничи и Сарке Ленобласти подключили сотовую связь
Вчера, 23:30
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Курбе, Шархиничи и Сарке Ленобласти подключили сотовую связь

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Теперь около тысячи жителей трех поселков могут использовать качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.

В среду, 1 декабря, стало известно, что в Курбе, Шархиничи и Сарке ― трех малых населенных пункта Ленинградской области подключили к сотовой связи. Это произошло в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Теперь около тысячи жителей поселков Курба Подпорожского района, Шархиничи Лодейнопольского района и Сарка Тихвинского района могут использовать качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет. Отметим, что ранее этого не было. 

Ранее в Ленобласти задержали 20-летнего молодого человека из-за беременности несовершеннолетней.

Фото: pexels

Теги: карба, мобильная связь, сарка, щархиничи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ezemes
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