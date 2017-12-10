В Курбе, Шархиничи и Сарке Ленобласти подключили сотовую связь

В среду, 1 декабря, стало известно, что в Курбе, Шархиничи и Сарке ― трех малых населенных пункта Ленинградской области подключили к сотовой связи. Это произошло в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.
Теперь около тысячи жителей поселков Курба Подпорожского района, Шархиничи Лодейнопольского района и Сарка Тихвинского района могут использовать качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет. Отметим, что ранее этого не было.
Ранее в Ленобласти задержали 20-летнего молодого человека из-за беременности несовершеннолетней.
Фото: pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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