На Альпийском переулке женщина выпала из квартиры на 8 этаже

В Купчине женщина при невыясненных обстоятельствах погибла, выпав из окна.

Во Фрунзенском районе с высоты 25 метров упала женщина. От полученных травм жертва скончалась на месте. Причины падения местной жительницы устанавливаются.

Инцидент произошел около девяти часов утра 4 февраля. Тело пострадавшей обнаружили прохожие. Петербурженка лежала под окнами дома номер 16 по Альпийскому переулку.

В настоящее время установлена личность женщины. Труп направлен в морг. Эксперты уточнят точную причину смерти. Делом занимаются правоохранительные органы. По предварительной информации, жертва упала из квартиры на восьмом этаже.