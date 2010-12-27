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На Альпийском переулке женщина выпала из квартиры на 8 этаже
Сегодня, 10:13
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lesjasap
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На Альпийском переулке женщина выпала из квартиры на 8 этаже

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В Купчине женщина при невыясненных обстоятельствах погибла, выпав из окна.

Во Фрунзенском районе с высоты 25 метров упала женщина. От полученных травм жертва скончалась на месте. Причины падения местной жительницы устанавливаются. 
 
Инцидент произошел около девяти часов утра 4 февраля. Тело пострадавшей обнаружили прохожие. Петербурженка лежала под окнами дома номер 16  по Альпийскому переулку. 
 
В настоящее время установлена личность женщины. Труп направлен в морг.  Эксперты уточнят точную причину смерти. Делом занимаются правоохранительные органы. По предварительной информации, жертва упала из квартиры на восьмом этаже. 
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Теги: гибель человека , купчино , падение , фрунзенский район
Категории: Происшествия Новости СПб

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