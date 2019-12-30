Сбита учительница, которая сопровождала детей.

Один человек погиб на дорогах Петербурга 29 января. Жертвой стал пешеход в Красносельском районе города. Скончалась учительница, которая должна была сопровождать детей в автобусе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону. В общей сложности по Петербургу и Ленинградской области за 29 число произошло 420 автомобильных аварий. В них пострадал 21 человек. Смертельный эпизод зафиксирован на территории Сергиево. Местные жители давно жалуются на безопасность дорог.

А 30 января в Петербурге зарегистрировано 366 дорожных происшествий. В 13 случаях были пострадавшие. Травмировались 14 взрослых граждан и один несовершеннолетний. Один человек скончался. Им стала 66-летняя жительница, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Около 6:50 утра ее сбил автомобиль "Рено" на Волхонском шоссе. За рулем находился 61-летний житель области.

В Ленобласти произошло 54 ДТП, из которых пять были с пострадавшими. Шестеро отделались травмами.

Ранее Piter.tv писал о том, что ДТП на Выборгской набережной забило дороги пробкой.

Фото: Piter.tv, ГИБДД по СПб и Ленобласти

