ДТП на Выборгской набережной забило дороги пробкой

Иномарка врезалась в грузовую "ГАЗель".

В четверг, 30 января, на Выборгской набережной иномарка въехала в зад грузовой "ГАЗели". У "Хендай" в результате удара отвалился бампер, на грузовике заметных повреждений нет.

Авария у дома №35 по Выборгской набережной спровоцировала крупную пробку от пересечения Пироговской набережной с Евпаторийским переулком до перекрестка Выборгской набережной с Гельсингфорсской улицей. Автомобилисты жалуются на медленное движение.

Ранее на улице Савушкина легковушка снесла попутчику бампер.

Видео: Piter.TV