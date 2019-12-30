ДТП на Выборгской набережной забило дороги пробкой

В четверг, 30 января, на Выборгской набережной иномарка въехала в зад грузовой "ГАЗели". У "Хендай" в результате удара отвалился бампер, на грузовике заметных повреждений нет.
Авария у дома №35 по Выборгской набережной спровоцировала крупную пробку от пересечения Пироговской набережной с Евпаторийским переулком до перекрестка Выборгской набережной с Гельсингфорсской улицей. Автомобилисты жалуются на медленное движение.
Ранее на улице Савушкина легковушка снесла попутчику бампер.
Видео: Piter.TV
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