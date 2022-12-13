В Купчино заметили семью серых куропаток

В Купчино можно заметить семью серых куропаток. Об этом сообщил петербургский биолог Павел Глазков в группе "Каждой твари – по паре".
Специалист рассказал, что особи занесены в Красную книгу Петербурга. Обычно эти птицы живут стаями. Они не любят одиночество и считаются социальными. Куропатки образуют пары на всю жизнь. Живут они около 10 лет.
Серые куропатки очень плодовитые птицы: самка может отложить до 20 яиц! Самец активно помогает своей самке в выращивании совместного потомства. Самка не доверяет ему только насиживать яйца - делает это она исключительно самостоятельно. Самец же ревностно охраняет совместную гнездовую территорию, и ждет появления птенцов, чтобы подключиться к их выкармливанию и воспитанию.
Павел Глазков, биолог
По словам специалиста, только весной выводок покинет гнездо. Птицы начнут создавать свои семьи.
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Фото: Вконтакте / Каждой твари – по паре (Павел Глазков)
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