В Купчино в тройном ДТП пострадали двое взрослых и ребенок

Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.

Утром в воскресенье во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП с участием двух иномарок и маршрутки. Отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщает о трех пострадавших.

Известно, что авария случилась в 10:00 на пересечении проспекта Славы и Белградской улицы. По предварительным данным водитель "Мазды" не справился с управлением и вылетел на встречку, где в этот момент ехал "Рено". Сориентироваться не успел и водитель маршрутки К-31, который врезался в последнего.

В результате случившегося трех человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Среди них 52-летний водитель "Мазды", 37-летний водитель "Рено" и его 10-летний пассажир.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившегося. По факту происшествия ведется проверка.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге пенсионер спугнул лжесантехника наркомана.

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