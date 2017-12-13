В Петербурге пенсионер спугнул лжесантехника наркомана

Неизвестный пришел под предлогом проверки счетчиков.

В минувшую субботу пожилой петербуржец в попытке установить личность внезапно нагрянувшего к нему "сантехника", помог полиции выйти на след рецидивиста. Злоумышленник пытался проникнуть в квартиру под предлогом проверки счетчиков.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", в 16 часов в квартиру 70-летнего местного жителя на улице Торжковской постучался неизвестный человек средних лет. Мужчина заявил, что пришел проверить водяные счетчики. Пенсионер решил поинтересоваться удостоверением работника. В ответ сантехник быстро махнул перед лицом хозяина квартиры документ в обложке и убрал его в карман.

Заподозрив неладное, петербуржец дернул незнакомца за руку, сказав, что не успел прочитать бумаги. В этот момент из кармана лжесантехника выпал паспорт и мобильный телефон. Сам он решил поспешно удалиться, оставив свои личные вещи.

Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, установили, что паспорт принадлежит 45-летнему гражданину Беларуси. Мужчина находился в розыске за "уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ" Гомельской милицией. Также на территории России злоумышленник получил уже три судимости за кражу и дважды за хранение наркотиков.

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