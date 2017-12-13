В Петербурге школьницу напоили психотропным веществом

Пострадавшую госпитализировали.

Вечером 24 февраля с острым отравлением неизвестной жидкостью медики экстренно госпитализировали 14-летнюю школьницу. По предварительным данным, ее опоили мощным лекарством от шизофрении.

По информации АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел в 20:30 около станции метро "Международная". Скорая помощь понадобилась школьнице, которую, по неустановленным причинам, отравили странным препаратом.

В детской больнице №5 у пациентки диагностировали острое отравление веществом, которое угнетает деятельность центральной нервной системы. Врачи оценивают состояние потерпевшей, как средней тяжести.

Пострадавшая успела рассказать, что в 17 часов неизвестные заставили ее пить некую жидкость. По факту случившегося ведется проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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