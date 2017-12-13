Будапештскую залило горячим кипятком из-за прорва трубы

Аварийные службы на месте.

Утром 25 февраля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга открылся очередной гейзер неприродного происхождения. Читатели Piter.tv сообщают, что прорвало трубу с горячей водой.

Известно, что инцидент произошел около 11 часов у дома 65 на улице Будапештской. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники аварийных служб "Теплосети". Рядом стоит машина с мигалками. На кадрах видно, что опасный участок огородили от автомобилей и пешеходов специальными лентами. Проезжая часть не залита кипятком. Пар из рванувшей трубы достигает нескольких метров высотой.

Стоит отметить, что в результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.

Видео: Piter.tv