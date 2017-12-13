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nadiputintseva
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Будапештскую залило горячим кипятком из-за прорва трубы

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Аварийные службы на месте.

Утром 25 февраля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга открылся очередной гейзер неприродного происхождения. Читатели Piter.tv сообщают, что прорвало трубу с горячей водой.

Известно, что инцидент произошел около 11 часов у дома 65 на улице Будапештской. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники аварийных служб "Теплосети". Рядом стоит машина с мигалками. На кадрах видно, что опасный участок огородили от автомобилей и пешеходов специальными лентами. Проезжая часть не залита кипятком. Пар из рванувшей трубы достигает нескольких метров высотой.

Стоит отметить, что в результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.

Видео: Piter.tv

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Теги: авария чп , на будапештской прорвало тубу , новости спб , прорвало трубу
Категории: Происшествия Новости СПб Картина дня

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