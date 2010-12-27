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В Купчино после выпитого чая девушка впала в кому
Сегодня, 15:59
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ProkVad
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В Купчино после выпитого чая девушка впала в кому

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Девушку доставили в реанимацию.

В минувший вторник, 6 марта, около полуночи в НИИ скорой помощи с симптомами острого отравления неизвестным психотропным препаратом госпитализировали 19-летнюю девушку. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По информации агентства бригада врачей приехала по вызову в квартиру улице Белы Куна, 3 около полуночи. Медики забрали девушку в НИИ скорой помощи с симптомами острого отравления неизвестным психотропным препаратом. Пациентку привезли в стационар в состоянии комы, после чего поместили в реанимацию.

По предварительным данным, девушка пила чай, когда ей вдруг стало плохо. Что было подмешано в напиток, выясняется.

Теги: больница , кома , происшествие , чай
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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