В Купчино после выпитого чая девушка впала в кому

Девушку доставили в реанимацию.

В минувший вторник, 6 марта, около полуночи в НИИ скорой помощи с симптомами острого отравления неизвестным психотропным препаратом госпитализировали 19-летнюю девушку. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По информации агентства бригада врачей приехала по вызову в квартиру улице Белы Куна, 3 около полуночи. Медики забрали девушку в НИИ скорой помощи с симптомами острого отравления неизвестным психотропным препаратом. Пациентку привезли в стационар в состоянии комы, после чего поместили в реанимацию.

По предварительным данным, девушка пила чай, когда ей вдруг стало плохо. Что было подмешано в напиток, выясняется.