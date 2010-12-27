В Купчино мужчину нашли повешенным в отделе полиции

По факту проводится проверка.

В 27 отделе полиции Фрунзенского района нашли повешенным задержанного за мелкое хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

За дебош в квартире днём 2 мая, 37-летний петербуржец был доставлен в отдел на Будапештской улице. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство. После чего мужчину поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Спустя 4 часа сотрудники полиции обнаружили правонарушителя в повешенном состоянии.

В настоящее время проводится проверка по данному факту, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в полицейском Главке.

Фото: Piter.TV