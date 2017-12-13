В Купчине бездомный рецидивист-насильник надругался над пожилой петербурженкой

Во Фрунзенском районе бездомный рецидивист-насильник изнасиловал пенсионерку.

Во Фрунзенском районе Петербурге бездомный воспылал страстью к пожилой женщине и изнасиловал случайную прохожую. Пенсионерка стала жертвой преступника, который, как выяснилось позже, уже попадался стражам правопорядка.



Инцидент произошел две недели назад: 30 января. Петербурженка выходила из парадной дома под номером пять на Загребском бульваре.неожиданно на нее напал неизвестный мужчина. Он совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к 59-летней женщине.



По какой причине пострадавшая ждала две недели, прежде чем обратиться за помощью в правоохранительные органы - неизвестно. Однако, по описанию полицейские узнали в злоумышленнике 33-летнего рецидивиста, которого подозревают в аналогичных преступлениях.



В настоящее время мужчина находится под стражей. Он проходит по уголовному делу.

