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В Купчине бездомный рецидивист-насильник надругался над пожилой петербурженкой
Сегодня, 8:54
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lesjasap
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В Купчине бездомный рецидивист-насильник надругался над пожилой петербурженкой

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Во Фрунзенском районе бездомный рецидивист-насильник изнасиловал пенсионерку.

Во Фрунзенском районе Петербурге бездомный воспылал страстью к пожилой женщине и изнасиловал случайную прохожую. Пенсионерка стала жертвой преступника, который, как выяснилось позже, уже попадался стражам правопорядка.
 
Инцидент произошел две недели назад: 30 января. Петербурженка выходила из парадной дома под номером пять на Загребском бульваре.неожиданно на нее напал неизвестный мужчина. Он совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к 59-летней женщине. 
 
По какой причине пострадавшая ждала две недели, прежде чем обратиться за помощью в правоохранительные органы - неизвестно. Однако, по описанию полицейские узнали в  злоумышленнике 33-летнего рецидивиста, которого подозревают в аналогичных преступлениях.
 
В настоящее время мужчина находится под стражей. Он проходит по уголовному делу.
 

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Теги: бездомный , изнасилование , купчино , надругался , пенсионерка , рецидивист , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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