В Купчино без тепла ночью останутся 13 домов

В Купчино лопнувшая труба оставила жителей Фрунзенского района без тепла.

Сегодня утром, 2 марта, во Фрунзенском районе ушло тепло из 13 домов. Об этом сообщает "Фонтанка" ссылаясь на информацию в комитете по энергетике Смольного. В зону коммунальной аварии попали 13 домов, их перевели на пониженные параметры отопления, горячую воду в кранах сохранили.

Ремонтные работы на трубопроводе на улице Олеко Дундича у дом №37/2 планировали завершить к 10 вечера. Но труба протекла во второй раз. Специалисты "Теплосети Петербурга" устраняют дефект.

В самой организации отказались давать комментарии. "Теплосеть Санкт-Петербурга" перестала отвечать на вопросы журналистов с наступлением 20 градусных морозов, несмотря на то, что в зоне её ответственности находятся сети, обогревающие полгорода.