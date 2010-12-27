В Купчине пенсионер оказался не из робкого десятка

Пожилой петербуржец защитил свой дом от нападок преступника.

В Санкт-Петербурге в ночь на 30 марта неизвестный мужчина пробрался через окно в квартиру, расположенной на Бухарестской улице, дома 152/2. Кроме того, незваный гость прихватил с собой пистолет. Когда мужчина оказался в чужом жилище, он встретил 85-летнего хозяина выстрелом. После проделанного злоумышленник потребовал денег.

Однако пенсионер не испугался выходки мужчины и смог прогнать преступника из своего дома. По факту произошедшего сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге директора мини-футбольного клуба подозревают в мошенничестве.