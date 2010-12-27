В Купчино 13-летняя девочка хотела избавиться от головной боли, а получила воспаление мозга

Во Фрунзенском районе девочка перепутала таблетки и отравилась лекарством.

Во Фрунзенском районе несовершеннолетняя девочка перепутала лекарства и попала в больницу с реакцией отторжения препарата. Сейчас состояние пациентки оценивается как тяжелое.

По сведениям от медицинского персонала, школьница приняла четыре таблетки диклофенака. Средство вызвало отравление и менингоэнцефалит - острое воспаление оболочек головного мозга. По словам потерпевшей, таблетками она хотела снять головную боль. В отсутствии взрослых, 13-летняя петербурженка выпила неизвестное для нее лекарство. Оказалось, что данный препарат вообще не используется для лечения данной проблемы. В результате инцидента, юную экспериментаторшу забрали врачи скорой помощи из квартиры по улице Димитрова.

В настоящее время жертва остается в отделении пятой детской городской больницы имени Филатова. Помимо того, что девочка использовала не то лекарственное средство для снятия боли, она еще и значительно превысила допустимую дозу принятия препарата.

