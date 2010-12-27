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С Софийской овощебазы трое грабителей вынесли миллион рублей
Сегодня, 9:19
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lesjasap
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С Софийской овощебазы трое грабителей вынесли миллион рублей

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Благодаря преступным наклонностям. неизвестные петербуржцы обогатились на крупную сумму денег.

Во Фрунзенском районе грабители решили напасть на оптовый склад с продуктами. Однако, воров не интересовали ни фрукты, ни овощи. Неизвестные направились прямиком в административные помещения, чтобы забрать выручку.

Инцидент произошел вечером 20 марта по Софийской улице, 95а. Трое преступников в масках беспрепятственно вошли на территорию склада. Злоумышленники обнаружили двух бухгалтеров фирмы “ФрутСкот” которым и стали угрожать. Пострадавшие рассказали, что в руках у налетчиков был пистолет и газовые баллончики. Персонал решил не испытывать судьбу, и передал в руки визитеров миллион рублей. На эти деньги руководство компании должно было выдать зарплату работникам.

Преступники не причинили вреда жертвам ограбления. После получения денег они скрылись в неизвестном направлении. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения. Разбойники попали на записи видеофиксации. Теперь их разыскивает полиция. 
 

Теги: кража , купчино , овощи , ограбление , склад , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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