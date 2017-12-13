В Купчине из-за сломанного светофора образовалась пробка

Во Фрунзенском районе пробки в 10 баллов: сломанный светофор остановил движение.

Утром 26 февраля во Фрунзенском районе сломанный светофор привел к 10-ти балльным пробкам. Известно, что неприятность с дорожным регулятором произошла на пересечении Бухарестской улицы с проспектом Славы. В результате инцидента пострадали не только автовладельцы, но и обычные петербуржцы. “Встали” и частные средства передвижения, и общественный транспорт.



Аварийная служба оповещена о неполадке. На место вызваны инспекторы ДПС. Они занимаются временным регулированием движения. Сообщается, что от улицы Димитрова в направлении к метрополитену “очереди” ждут около 20 трамваев.



По какой причине произошла поломка - пока что неясно. В связи с ситуацией нарушились промежутки движения трамваев. От Малой Балканской улицы реже стали пускать 49 маршрут. Автобус под номером 57 отъезжает полность забитый пассажирами, начиная с первой остановки.



Службы просят автолюбителей и местных жителей заранее выбирать маршрут следования и, по возможности, избегать данный участок дороги.