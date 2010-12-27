На Загребском бульваре двухлетняя девочка отравилась лекарственными препаратами

В районе Купчино двухлетний ребенок из открытого шкафа вытащил лекарства и проглотил смесь из таблеток.

Во Фрунзенском районе двухлетний ребенок по невнимательности родителей выпил большое количество таблеток. В результате малышку пришлось срочно госпитализировать. Медики пятой городской детской больницы имени Филатова оценивают сострадание пострадавшей как средней тяжести.

Инцидент произошел днем 9 апреля в квартире по Загребскому бульвару. Ребенок получил доступ к запертому ящику с лекарствами. Оттуда любопытная девочка достала упаковку с неизвестными препаратами и проглотила несколько штук таблеток. О проблеме дочери родители узнали спустя час, когда ей стало плохо. Обеспокоенная мать вызвала на дом врачей скорой помощи. Те диагностировали у пациентку острое преоральное отравление.

Семья, в которой воспитывается малышка считается благополучной. На учете в правоохранительных органах и органах опеки не состоит.

