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В Купчине цыганка похитила у доцента Мединститута 70 тысяч рублей
Сегодня, 9:59
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lesjasap
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В Купчине цыганка похитила у доцента Мединститута 70 тысяч рублей

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Цыганка сумела обмануть кандидата наук и унести с собой из квартиры денежные сбережения.

Вечером 2 октября в полицию пришла 76-летняя женщина, которую обокрали. Выяснилось, что потерпевшая пригласила в квартиру цыганку. 
 
Инцидент произошел на Альпийском переулке. Мошенница-кочевница зашла в дом с целью избавить хозяйку квартиры от порчи, а также “очистить” деньги. Она провела магический ритуал, после которого спокойно покинула помещения. Через некоторое время обманутая женщина поняла, что вместе с цыганкой ее комнату покинули и денежные средства  на общую сумму 70 тысяч рублей.
 
Отметим, тот факт, что пострадавшая является доцентом Медицинского института, а  также кандидатом экономических наук. Жертва преступницы описывает ее как 45-50-летнюю низкорослую даму с золотыми зубами. Мошенница была одета в черное пальто и черную кепку.
Теги: купчино , ограбление , цыгане
Категории: Новости СПб

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