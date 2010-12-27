В Купчине цыганка похитила у доцента Мединститута 70 тысяч рублей

Цыганка сумела обмануть кандидата наук и унести с собой из квартиры денежные сбережения.

Вечером 2 октября в полицию пришла 76-летняя женщина, которую обокрали. Выяснилось, что потерпевшая пригласила в квартиру цыганку.

Инцидент произошел на Альпийском переулке. Мошенница-кочевница зашла в дом с целью избавить хозяйку квартиры от порчи, а также “очистить” деньги. Она провела магический ритуал, после которого спокойно покинула помещения. Через некоторое время обманутая женщина поняла, что вместе с цыганкой ее комнату покинули и денежные средства на общую сумму 70 тысяч рублей.

Отметим, тот факт, что пострадавшая является доцентом Медицинского института, а также кандидатом экономических наук. Жертва преступницы описывает ее как 45-50-летнюю низкорослую даму с золотыми зубами. Мошенница была одета в черное пальто и черную кепку.