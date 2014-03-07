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В Кудрово владелец Toyota Camry изнасиловал 21-летнюю девушку
Сегодня, 16:06
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kraratau27

В Кудрово владелец Toyota Camry изнасиловал 21-летнюю девушку

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Девушка поехала к обидчику сама. Преступление произошло в его квартире.

В полицию обратилась 21-летняя жительница Калининского района. Она рассказала, что некий Рамзан изнасиловал ее. Об этом сообщили "Невские новости" 7 марта.

Поздним вечером 5 марта девушку забрал на автомобиле Toyota Camry некий Рамзан, с которым она была мало знакома. Мужчина привез девушку к себе домой и затем изнасиловал. Несчастье произошло в Кудрово. Номер машины и квартиры пострадавшая не помнит. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее в Piter.tv стало известно об изнасиловании ребенка в Петергофе. 

Фото: pixabay

Теги: изнасилование, кудрово, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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