В Кудрово владелец Toyota Camry изнасиловал 21-летнюю девушку

Девушка поехала к обидчику сама. Преступление произошло в его квартире.

В полицию обратилась 21-летняя жительница Калининского района. Она рассказала, что некий Рамзан изнасиловал ее. Об этом сообщили "Невские новости" 7 марта.

Поздним вечером 5 марта девушку забрал на автомобиле Toyota Camry некий Рамзан, с которым она была мало знакома. Мужчина привез девушку к себе домой и затем изнасиловал. Несчастье произошло в Кудрово. Номер машины и квартиры пострадавшая не помнит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Piter.tv стало известно об изнасиловании ребенка в Петергофе.

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