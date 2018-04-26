"Зеленый Фронт": в Кудрово экскаваторы раскапывают незаконную свалку ради извлечения цветных металлов

Общественные активисты обнаружили незаконную деятельность на территории свалки в Кудрово.

Представители МОО "Зеленый Фронт" установили местонахождение незаконной свалки с отходами в районе Кудрово. Нелегальный "полигон" обнаружен во время экологического рейда активистов.

По данным общественной организации, свалка находится около торгового центра "Мега Дыбенко". Она быстро выросла в период застройки деревни Кудрово. Затем ее попыталсь скрыть под грунтовой засыпкой. Местные жители рассказывают, что в течение года сотрудники неустановленной компании сбрасывают производственные отходы. На месте работают пять экскаваторов, которые разгребают мусор. Таким способом работники ищут и извлекают цветной металл и недр гор с отходами. Как отмечают петербуржцы, подобная деятельность должна иметь лицензию.

В Ленобласти в целях экономии вместо полноценной рекультивации свалок уже многие годы их попросту засыпают грунтом, т.е. локализуют, чтобы избежать возгораний. Неудивительно, что появились паразитирующие на этой проблеме лица. Аналогично была разрыта огромная свалка с другой стороны от Мурманского шоссе Председатель МОО "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов

Кроме проблемы с нелегальным поиском цветмета и самой незаконной свалки, существует также вопрос запаха разлагающихся отходов, который достиг дорог по направлению к ТЦ. Также возмущения жителей вызывают стоки, которые подтекают из разрытого мусора в сторону гаражных кооперативов.

В настоящее время представители "Зеленого Фронта" обратились за помощью в надзорное ведомство с просьбой пресечь незаконное обращение с отходами.

Фото и видео: пресс-служба МОО "Зеленый фронт"