В Кудрово очевидцы сняли уничтожение сковородок IKEA

Мужчина выбрасывает сковороды в мусорный контейнер.

В Кудрово сотрудник IKEA уничтожает сковородки и выбрасывает их в мусорный бак. Петербуржцы обсуждают эту видеозапись в социальных сетях.

На кадрах записи мужчина на парковке у здания берет товар в обе руки, бьет его об контейнер и выбрасывает. Каждую из них он дважды ударяет боковой стороной, а после выбрасывает и берет новые.

Ранее IKEA приостановила оформление заказов на распродаже в Петербурге и Москве. В других регионах подобных проблем не возникло.

Видео: Вконтакте / Мария Маркова



