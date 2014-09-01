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В Кудрово очевидцы сняли уничтожение сковородок IKEA

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Мужчина выбрасывает сковороды в мусорный контейнер.

В Кудрово сотрудник IKEA уничтожает сковородки и выбрасывает их в мусорный бак. Петербуржцы обсуждают эту видеозапись в социальных сетях. 

На кадрах записи мужчина на парковке у здания берет товар в обе руки, бьет его об контейнер и выбрасывает. Каждую из них он дважды ударяет боковой стороной, а после выбрасывает и берет новые.

Ранее IKEA приостановила оформление заказов на распродаже в Петербурге и Москве. В других регионах подобных проблем не возникло.

Видео: Вконтакте / Мария Маркова


 

Теги: ikea, кудрово, сковородки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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