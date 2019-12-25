IKEA приостановила оформление заказов на распродаже в Петербурге и Москве

В других регионах подобных проблем не возникло.

Компания IKEA приостановила прием и оформление заказов в Петербурге и Москве из-за большой загруженности службы доставки. Информация об этом была размещена на официальном сайте концерна.

По словам представителей компании, все возможные интервалы для доставки и самовывоза уже заняты. Как отмечается, жители других регионов с такими проблемами не столкнутся.

Петербуржцы по-прежнему могут заходить на сайт IKEA и добавлять товары в корзину, подчеркнули в сообщении.

Ранее cтало известно, что Роспотребнадзор проверит IKEA на соблюдение прав потребителей.

Фото: ikea.com