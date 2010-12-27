В Кудрово неизвестные ограбили "Пятерочку" на 100 тысяч рублей

Во Всеволожском районе грабители напали на магазин "Пятерочка" и вынесли выручку.

Два грабителя в Кудрово напали на сотрудницу магазина “Пятерочка” и унесли с собой 100 тысяч рублей. Сообщается, что один из грабителей угрожал женщине пистолетом, а второй - ножом.

Неприятный инцидент с сетевым заведением произошел в половину двенадцатого ночи 9 ноября. Пострадавшие рассказали, что мужчины вломились через подсобное помещение, а после направились к 40-летней заместителю директора магазина. Из служебного сейфа разбойники украли выручку и скрылись с места происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы Всеволожского района расследуют данное вооруженное преступление.