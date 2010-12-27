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В Кудрово неизвестные ограбили "Пятерочку" на 100 тысяч рублей
Сегодня, 9:10
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lesjasap
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В Кудрово неизвестные ограбили "Пятерочку" на 100 тысяч рублей

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Во Всеволожском районе грабители напали на магазин "Пятерочка" и вынесли выручку.

Два грабителя в Кудрово напали на сотрудницу магазина “Пятерочка” и унесли с собой 100 тысяч рублей. Сообщается, что один из грабителей угрожал женщине пистолетом, а второй - ножом.
 
Неприятный инцидент с сетевым заведением произошел в половину двенадцатого ночи 9 ноября. Пострадавшие рассказали, что мужчины вломились через подсобное помещение, а после направились к 40-летней заместителю директора магазина. Из служебного сейфа разбойники украли выручку и скрылись с места происшествия. 
 
В настоящее время правоохранительные органы Всеволожского района расследуют данное вооруженное преступление. 
Теги: кудрово , ограбление , пятерочка
Категории: Новости СПб

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