В Кудрово началось строительство долгожданной дороги

Новый проезд соединит Областную и Подвойскую улицы.

В Кудрово начались работы по строительству новой автодороги. Об этом сообщает корреспондент Piter TV.

Жители района ежедневно сталкиваются с транспортными и дорожными проблемами. Сегодня территорию будущей автодороги засыпали гравием. Дорожные службы и спецтехника пока не появились на объекте. Новый проезд соединит Областную и Подвойскую улицы. Для местных жителей строительство новой дороги важное событие. По их мнению, строительство проезда поможет решить вопрос с пробками и трудным положением на дорогах.

Власти города давно пытаются решить проблемы с транспортной инфраструктурой в Кудрово. Однако местные жители по-прежнему считают ситуациию нерешенной.

Фото: Piter TV