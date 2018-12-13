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В Кудрово началось строительство долгожданной дороги
Сегодня, 12:45
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В Кудрово началось строительство долгожданной дороги

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Новый проезд соединит Областную и Подвойскую улицы.

В Кудрово начались работы по строительству новой автодороги. Об этом сообщает корреспондент Piter TV.

Жители района ежедневно сталкиваются с транспортными и дорожными проблемами. Сегодня территорию будущей автодороги засыпали гравием. Дорожные службы и спецтехника пока не появились на объекте. Новый проезд соединит Областную и Подвойскую улицы. Для местных жителей строительство новой дороги важное событие. По их мнению, строительство проезда поможет решить вопрос с пробками и трудным положением на дорогах.

Власти города давно пытаются решить проблемы с транспортной инфраструктурой в Кудрово. Однако местные жители по-прежнему считают ситуациию нерешенной. 

Фото: Piter TV

Теги: дорога в кудрово, строительство дороги в кудрово, транспортная инфраструктура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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