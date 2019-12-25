В Кудрово жители уже месяц жалуются на зловонный смог

Роспотребнадзор не обнаружил в местном воздухе высокой концентрации загрязнений.

Как стало известно из сообщения издания 47news.ru, жители Кудрово уже месяц испытывают дискомфорт из-за зловонного смога, который накрывает город уже месяц. Местные жалуются на головные боли и тошнотворный запах, накрывающий дома по вечерам и ночам.

В социальных сетях люди выкладывают фотографии и видео, где загрязнение видно невооруженным глазом, как туман. На машинах и подоконниках скапливается сажа. Жители домов вынуждены спать с закрытыми окнами. В Кудрово полагают, что смрад и повисающая в воздухе грязь распространяется от мусорного полигона "Северная Самарка", расположенного недалеко от города.

Несмотря на это, Роспотребнадзор утверждает, что опасной для жизнедеятельности концентрации загрязнений в кудровском воздухе обнаружено не было. Об этом ведомство судит по результатам более чем 20-ти анализов атмосферы в городке, оперативно проведенных накануне после возросшего количества жалоб.

Фото: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово