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В Кудрово крупнейший торговый центр ждет реконструкция
Сегодня, 11:55
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lesjasap

В Кудрово крупнейший торговый центр ждет реконструкция

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Замглавы Ленобласти рассказал о новшествах, которые получат местные жители после ремонта благоустройства территории.

В Ленинградской области в ближайшее время начнется масштабная реконструкция торгового центра "МЕГА Дыбенко". Также специалисты отремонтируют прилегающую к моллу территорию. На данный проект у руководства заведения уйдет около трех миллиардов рублей.

По данным владельцев комплекса, на восстановительные мероприятия уйдет около 15 месяцев. За это время рабочие приведут в порядок 38 тысяч квадратных метров. В частности, на участке появится пешеходный мостик. Конструкция будет соединять молл с жилым районом. Владельцы разработают проект детских и деловых зон и ресторанов с террасами. Проект жителям презентовал заместитель главы области Дмитрий Ялов.

Напомним, что в "Охта Молле" замечен посетитель в летней одежде и без обуви.

Фото: Piter.tv

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Теги: кудрово, мега дыбенко, реконструкция торгового центра
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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