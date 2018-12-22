В Кудрово крупнейший торговый центр ждет реконструкция

Замглавы Ленобласти рассказал о новшествах, которые получат местные жители после ремонта благоустройства территории.

В Ленинградской области в ближайшее время начнется масштабная реконструкция торгового центра "МЕГА Дыбенко". Также специалисты отремонтируют прилегающую к моллу территорию. На данный проект у руководства заведения уйдет около трех миллиардов рублей.

По данным владельцев комплекса, на восстановительные мероприятия уйдет около 15 месяцев. За это время рабочие приведут в порядок 38 тысяч квадратных метров. В частности, на участке появится пешеходный мостик. Конструкция будет соединять молл с жилым районом. Владельцы разработают проект детских и деловых зон и ресторанов с террасами. Проект жителям презентовал заместитель главы области Дмитрий Ялов.

Напомним, что в "Охта Молле" замечен посетитель в летней одежде и без обуви.

Фото: Piter.tv