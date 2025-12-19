В Кудрово готовятся открыть новый детский сад на 110 мест

На Солнечной улице в Кудрово введен в эксплуатацию современный детский сад.

В Кудрово завершено строительство детского сада на 110 мест, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию и готовится к открытию. Об этом сообщил телеграм канал администрации Ленинградской области.

Разрешение на ввод здания выдал Госстройнадзор Ленинградской области. Детский сад расположен на Солнечной улице в Кудрово и рассчитан на прием детей в возрасте от двух до семи лет. Учреждение включает пять групп, в том числе одну ясельную. В здании оборудованы помещения для музыкальных занятий и физической культуры, медицинский кабинет, а также пищевой блок, соответствующий установленным требованиям.

Вице губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и жилищно коммунального хозяйства Евгений Барановский отметил, что в Заневском поселении соблюдается принцип поэтапного развития социальной инфраструктуры.

Ранее на Среднерогатской построили современный детский сад с бассейном и соляной пещерой.

Фото: телеграм-канал администрации Ленообласти

