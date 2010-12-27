В Кудрово двухлетний малыш погиб при падении с 9 этажа

В Ленобласти мальчик выпал из открытого окна квартиры.

Во Всеволожском районе Ленинградской области из окна девятого этажа выпал двухлетний ребенок. мальчик скончался на месте от полученных травм. Инцидент произошел в деревне Кудрово около 20 часов вечера 25 апреля. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Полиция разбирается в произошедшим. По данным оперативников, окно в квартире по Европейскому проспекту,5 было открыто настежь. По недосмотру родителей малыш залез на подоконник и не удержал равновесие. Причиной трагедии стал недосмотр родителей.

Ранее семья погибшего не состояла на учете в правоохранительных органах и в службе опеки. Матери жертвы падения 19 лет.

Фото: Piter.tv

