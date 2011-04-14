В Кронверкской куртине Петропавловской крепости научат вручную отливать бумагу по старинной технологии

Специалисты АО "Гознак" воссоздали историческую технологию производства денежных купюр и адаптировали ее к современным условиям.

В пятницу, 10 сентября, в Кронверкской куртине Петропавловской крепости в Петербурга прошел мастер-класс по изготовлению бумаги ручного отлива. об этом сообщает spbdnevnik.ru.

Специалисты АО "Гознак" воссоздали историческую технологию производства денежных купюр и адаптировали ее к современным условиям. Так, среди основных операций по изготовлению: подготовка бумажной массы в чане, формирование бумажных листов с помощью черпальных рамок с плетеными проволочными сетками, отжим и сушка готовых листов.

Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук рассказал, что последний участок ручного отлива, который был на Ленинградской бумажной фабрике, закрыли в 80-х годах прошлого века. Поэтому было сложно найти мастеров, кто действительно знает технологию создания денег.

С завтрашнего дня, в 12:00, 14:00 и 16:00 каждый день, за исключением среды и четверга, у горожан есть возможность попробовать свои силы в ручной отливке бумаги. Мастер-классы будут проходить по группам (не более 10 человек в каждой группе).

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Фото: акционерное общество "Гознак"