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В Кронштадтском районе Петербурга рыбак оставил на льду удочки и пропал
Сегодня, 9:25
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lesjasap
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В Кронштадтском районе Петербурга рыбак оставил на льду удочки и пропал

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Под Кронштадтом рыбак пропал, удочки остались.

Как сообщает "Петербургский дневник", полиция Петербурга разыскивает пропавшего рыбака. О исчезновении человека сообщили представители госинспекции маломерных судов. 

По сведениям от заявителей, в последний раз мужчину видели 29 января около паромно-перегрузочного комплекса “Моби Дик” и фортом “Константин”. Местный житель вышел на лед Кронштадтского района ради улова. 
 
Однако, спустя некоторое время петербуржец потерялся из виду. На льду остались 11 удочек, стул и коловорот. Дальнейшее местоположение рыбака устанавливается. 
 
Известно, что в правоохранительные органы со сведениями о пропаже родственника никто не обращался.
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Теги: кронштадт , кронштадтский район , попал человек , рыбак , рыбалка , удочки
Категории: Новости СПб Происшествия

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