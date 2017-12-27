В Кронштадтском районе Петербурга рыбак оставил на льду удочки и пропал

Под Кронштадтом рыбак пропал, удочки остались.

Как сообщает "Петербургский дневник", полиция Петербурга разыскивает пропавшего рыбака. О исчезновении человека сообщили представители госинспекции маломерных судов.

По сведениям от заявителей, в последний раз мужчину видели 29 января около паромно-перегрузочного комплекса “Моби Дик” и фортом “Константин”. Местный житель вышел на лед Кронштадтского района ради улова.

Однако, спустя некоторое время петербуржец потерялся из виду. На льду остались 11 удочек, стул и коловорот. Дальнейшее местоположение рыбака устанавливается.

Известно, что в правоохранительные органы со сведениями о пропаже родственника никто не обращался.