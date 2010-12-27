В Кронштадте на Петровском пирсе выловили труп мужчины в тельняшке

Тело неизвестного мужчины в тельняшке выловили на Петровском пирсе. Обстоятельства смерти пока не известны.

Пугающую находку сделали в среду, 30 августа, на Петровском пирсе в Кронштадте. Около гранитной набережной всплыло тело неизвестного. Специалисты извлекли погибшего из воды. На вид ему около 40 лет. На мужчине одеты тельняшка, носки и нижнее белье. На теле видны следы разложения.

Личность погибшего пока не известна. Как и обстоятельства его смерти. Труп направили в морг. Специалисты определят причину его смерти. Пока не понятно, утонул ли незнакомец или попал в воду уже после кончины.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург