В Кронштадте выгрузили на причал подлодку К-3 "Ленинский комсомол"

Подлодку выгрузили в кронштадтском портовом терминале "Моби Дик".

Атомную подлодку К-3 Ленинский комсомол" выгрузили на причал в Кронштадте. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили на сайте тематического городского кластера, посвящённого истории и славе ВМФ России "Кронштадт".

Подлодку выгрузили в кронштадтском портовом терминале "Моби Дик". Для нее был собран специальный пандус. Каждая часть подлодки имеет длину более 50 метров. Её поместили на берег с помощью самоходного модульного транспортёра, спроектированного специально для этого проекта.

По словам руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу, морской этап операции по транспортировке К-3 "Ленинский комсомол" в здание Музея военно-морской славы успешно завершили.

Фото: Вконтакте / Кронштадт | Остров фортов