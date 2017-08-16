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В Кронштадте стартовала комплексная реконструкция теплосетей
Сегодня, 16:07
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В Кронштадте стартовала комплексная реконструкция теплосетей

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Завершить работы планируют с опережением, в октябре следующего года.

Специалисты унитарного предприятия "ТЭК СПб" начали комплексную реконструкцию теплосетей в Кронштадте. Будет обновлено 1 326 метров трубопроводов диаметров 50-150 мм, сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК".

Уже заменено 750 метров теплосетей, работы идут с опережением плана. Большую часть работы выполнили в подвалах. Активно ведется реконструкция теплосетей на улице.

По завершению работ теплом и горячей водой обеспечат 18 жилых домов на улицах К. Либкнехта, Рошаля и Советской. В них живут 9 тыс. человек. 

Реконструкцию планируют завершить в середине осени 2023 года.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / Вконтакте

Теги: гуп тэк спб, кронштадте, реконструкция теплосетей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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