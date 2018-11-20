В Кронштадте создадут сквер в корейском стиле

К августу в городе появится новое место для отдыха.

В Кронштадте появится сквер в корейском стиле. Компания-подрядчик, которая выиграет тендер на проведение строительных работ и благоустройства зеленой территории, будет работать по проекту, созданному "Версалем". Новый объект создадут по улице Гидростроителей.

Согласно сведениям с сайта государственных закупок, петербуржцы смогут позаниматься в сквере на спортивных тренажерах. Также для удобства местных жителей будет оборудована велопарковка, беседки, цветочницы и флагштоки. На обустройство администрация района выделила 30 миллионов рублей, еще 37 миллионов уйдет на озеленение. Планируется высадить деревья и кустарники, обрамленные архитектурными композициями.

Работы начнутся с первого июля, а завершатся к 15 августа.

Фото: Piter.tv