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В Кронштадте создадут сквер в корейском стиле
Сегодня, 6:52
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lesjasap

В Кронштадте создадут сквер в корейском стиле

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К августу в городе появится новое место для отдыха.

В Кронштадте появится сквер в корейском стиле. Компания-подрядчик, которая выиграет тендер на проведение строительных работ и благоустройства зеленой территории, будет работать по проекту, созданному "Версалем". Новый объект создадут по улице Гидростроителей.

Согласно сведениям с сайта государственных закупок, петербуржцы смогут позаниматься в сквере на спортивных тренажерах. Также для удобства местных жителей будет оборудована велопарковка, беседки, цветочницы и флагштоки. На обустройство администрация района выделила 30 миллионов рублей, еще 37 миллионов уйдет на озеленение.  Планируется высадить деревья и кустарники, обрамленные архитектурными композициями.

Работы начнутся с первого июля, а завершатся к 15 августа.

Фото: Piter.tv

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Теги: благоустройство, корейский стиль, кронштадт, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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