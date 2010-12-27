В Кронштадте открылась спортивная площадка для маломобильных людей

Территорию оснастили удобными для колясочников тренажерами.

У Центра социальной реабилитации инвалидов в Кронштадте открылась спортивная площадка специально для людей с инвалидностью, сообщили в пресс-службе Смольного 25 декабря. Территорию построили и оборудовали по поручению петербургского градоначальника Александра Беглова, строительные нормы и правила рассчитали для создания доступной среды.

Отмечается, что заниматься на площадке могут все кронштадтцы. На территории установлены тренажеры, качели с широкой площадкой, на которых помещается инвалидная коляска, комфортные дорожки, похожие на полосы препятствий с небольшими наклонами.

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Фото: пресс-служба Смольного