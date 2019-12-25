Смольный поздравил горожан с Днём Казанской иконы Божией Матери

Службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к православным верующим с поздравлением по случаю Дня Казанской иконы Божией Матери. Праздничное богослужение состоялось в Казанском кафедральном соборе, который в этом году отмечает 225-летие со дня закладки и 215-летие со дня освящения.

Вместе с прихожанами и жителями города в богослужении участвовали Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский и заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов.

В своём обращении глава города назвал этот праздник днём русского чуда, когда люди разных сословий и городов объединились ради защиты страны. Он напомнил, что Казанский образ Божией Матери сопровождал ополчение Минина и Пожарского и стал символом веры в победу. По словам Беглова, спустя два столетия после победы народного ополчения 1612 года перед Казанской иконой просил заступничества фельдмаршал Кутузов, что помогло разгромить наполеоновские войска, а казаки атамана Платова передали отбитое у французов серебро на украшение иконостаса Казанского собора. Губернатор подчеркнул, что именно в этом духовном центре города петербуржцы встречают праздничный день.

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Фото: Piter.tv